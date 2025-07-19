سلام ينفي الحديث عن تسليم حزب الله سلاحه الى اسرائيل

ردّ رئيس الحكومة نواف سلام، على كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي قال إن الحزب لن يسلم سلاحه لإسرائيل.

ونفى سلام في مقابلة مع قناة الجديد، أي كلام عن تسليم حزب الله سلاحه الى اسرائيل، معتبرا أن تجديد الحزب ثقته للحكومة في الجلسة النيابية الاخيرة يؤكد قبوله بتسليم سلاحه للجيش اللبناني، بناء على البيان الوزاري الذي يؤكد حصرية السلاح في يد الدولة.

كما أكد سلام ألا طرف في لبنان يريد حربا أهلية وألا أحد يستطيع التهديد بها أو العودة اليها، لافتا الى أن الحكومة اللبنانية ستعقد عند نضوج أفكار خطة تنفيذ حصرية السلاح وذلك لاقرارها وليُصار الى تنفيذها.