وزارة الطاقة القبرصية للـLBCI: لم يصدر بعد أي بيان رسمي بشأن مشروع مدّ خط كهرباء من قبرص إلى لبنان

أكدت وزارة الطاقة القبرصية، في توضيح خاص للـLBCI، أنه لم يصدر بعد أي بيان رسمي بشأن مشروع مدّ خط كهرباء من قبرص إلى لبنان، وذلك استنادًا إلى المعلومات المتوافرة بعد الاجتماع الأخير بين الرئيسين اللبناني والقبرصي.



كما أكدت أن قبرص منفتحة دائمًا تجاه مناقشة أي نوع من التعاون بين دول المنطقة في ما يخص الربط الكهربائي.



من جهة أخرى، أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية أنه جرى يوم أمس بحث أولي مع السفيرة القبرصية في بيروت، في إطار التحضير للقاءات مرتقبة مع الجانب القبرصي، تمهيدًا لبدء النقاش الرسمي حول ملف التعاون الكهربائي بين البلدين.



ويأتي ذلك بعدما بحث رئيس الجمهورية جوزاف عون مع وزير الطاقة العرض القبرصي قبل يومين.