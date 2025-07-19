باسيل: اللامركزية مفتاح أساسي في اصلاح الدولة... ولم يعد هناك اي مانع لعودة النازحين الى سوريا

رأى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن اللامركزية الادراية أساس في اتفاق الطائف وأنها مفتاح أساسي في اصلاح الدولة، لافتا الى أنها رهينة النزام المركزي الذي يخشى فقدان السيطرة على أمور المواطنين.



وقال باسيل في خلال مؤتمر "العمل والبلدي الاختياري": "اللامركزية تؤكد على وحدة الدولة وهي بعيدة عن التقسيم والفدرلة واذا كنا نريد فعلا الانماء المتوازن فلا يجب أن يبقى لدى أحد خشية منها".



وفي موضوع الانتخابات البلدية والاختياري، قال باسيل: "شجعنا التوافق وخلقنا جوا ايجابيا والبلدية ليست للمعارك السياسية وكان لنا حضورا واضحا".



وفي ما خص ملف النزوح، أكد باسيل أن لبنان بلد يحتضن كل الثقافات والجنسيات، لافتا الى في الوقت نفسه الى أن النزوح السوري واللجوء الفلسطيني وجهان من أوجه التوطين وهذا الأمر مخالف للدستور.



وقال: "لا يمكن الاتكال على خطة مركزية بشأن النزوح السوري ولدى البلديات صلاحيات واسعة في هذا المجال".



وشدد على أنه لم يعد هناك اي مانع لعودة النازحين الى سوريا، مشيرا الى أن الهجرة غير الشرعية تغير من هوية لبنان.













