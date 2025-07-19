اجتماع في دار الافتاء في البقاع بين "الاشتراكي" والعشائر العربية في لبنان... واتفاق على رفض الفتنة

عقد اجتماع في دار الافتاء في البقاع، بين وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي والمشايخ الدروز، مع وفد من العشائر العربية في لبنان.



واتفق في خلال الاجتماع بين وفد التقدمي والعشائر العربية على رفض الفتنة والعمل المشترك لمنع اي توترات.



وأكد النائب وائل ابو فاعور أنه لا يمكن القبول بنشر الفتنة داخليا، مذكرا بأن كمال جنبلاط كان أول من طالب بإنصاف العشائر العربية.



من جهته، قال مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي، إن "لبنان لا ينبغي أن يكون ممراً لفتنة في سوريا وجماعتنا ستغلق أبواب الفتنة من أي كان".



أما رئيس اتحاد العشائر العربية في لبنان، فقال: "نثني على المواقف المشرفة للزعيم الوطني وليد جنبلاط".