قدّاس لراحة نفس هدى شديد في كنيسة القديس يوسف في كفريا - زغرتا

أُقيم قدّاس لراحة نفس الزميلة هدى شديد في كنيسة القديس يوسف في كفريا زغرتا، بحضور أهلها وأصدقائها وزملائها، الذين اجتمعوا لتكريم مسيرتها المهنية والإنسانية، واستذكار مواقفها وإرثها الإعلامي الكبير.