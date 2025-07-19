شيخ العقل إتصل بجنبلاط وأرسلان وتلقى اتصالات من بري وسليمان وجعجع وشخصيات

اتصل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى بكل من الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان، متبادلاً واياهم التعازي بالشهداء الابرار الذين قتلوا في السويداء.



وتلقى شيخ العقل إتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكداً تضامنه مع أبناء الطائفة حول ما جرى من أحداث في مدينة السويداء، وتنويهه بمواقف شيخ العقل ومواقف وليد جنبلاط، لدرء الفتنة في لبنان.



كذلك، تلقى الشيخ أبي المنى إتصالاً تضامنيا ومنوّها بمواقفه بهذا بخصوص من الرئيس العماد ميشال سليمان.



كذلك اتصالاً من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع متضامنا، واتصالا ايضا من سماحة رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدور، الذي أعرب له عن "تضامنه الكامل مع أبناء الطائفة في لبنان وسوريا"، وأمله "بإنتهاء المحنة العصيبة التي يمر بها أبناء الوطن السوري، وبأن يسود الاستقرار والأمان في ربوعه".



ومن أبرز الشخصيات التي اتصلت او ارسلت البرقيات التضامنية: الوزير السابق يوسف سلامة، مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي، مفتي حاصبيا ومرجعيون الشيخ حسن دلّي، المطران انطوان ابو نجم، الرئيس العام للرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة الأب هادي محفوظ، ممثلون عن عدد من عشائر العرب في لبنان، مشايخ الافتاء الأئمة، د. دانيال بصبوص ومسعد نجم وبسيوني عبد الحميد، الشاعر والأديب د. عبده لبكي، الإعلاميان ماجد ابو هدير وعثمان مجذوب، بالاضافة الى عشرات الرسائل والبرقيات من خارج لبنان، للإعراب عن التضامن مع الطائفة والتنويه بمواقف شيخ العقل.