جعجع اتصل بشيخ العقل وتيمور جنبلاط: الحديث تركز على الأزمة بالسويداء وضرورة الحفاظ على الاستقرار بلبنان

أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنه أجرى اتصالا مطولا بشيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز في لبنان الشيخ سامي أبي المنى، كما اتّصل برئيس "الحزب التقدّمي الاشتراكي" النائب تيمور جنبلاط.



وأشار الى أن "الحديث تركز على الأزمة في السويداء، وضرورة الحفاظ على الاستقرار في لبنان، والتأكيد أن الدولة اللبنانية تُشكّل وحدها مصدر الحماية لجميع اللبنانيين".