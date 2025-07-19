جعجع اتصل بشيخ العقل وتيمور جنبلاط: الحديث تركز على الأزمة بالسويداء وضرورة الحفاظ على الاستقرار بلبنان

أجريتُ اتصالًا مطوّلًا بشيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز في لبنان، الشيخ سامي أبي المنى، كما اتّصلتُ برئيس "الحزب التقدّمي الاشتراكي" النائب تيمور جنبلاط. وقد تركز الحديث على الأزمة في السويداء، وضرورة الحفاظ على الاستقرار في لبنان، والتأكيد على أن الدولة اللبنانية تُشكّل وحدها…
— Samir Geagea (@DrSamirGeagea) July 19, 2025
أجريتُ اتصالًا مطوّلًا بشيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز في لبنان، الشيخ سامي أبي المنى، كما اتّصلتُ برئيس "الحزب التقدّمي الاشتراكي" النائب تيمور جنبلاط. وقد تركز الحديث على الأزمة في السويداء، وضرورة الحفاظ على الاستقرار في لبنان، والتأكيد على أن الدولة اللبنانية تُشكّل وحدها…