ناصر ياسين: منطقة راشيا والبقاع الغربي أثبتت مرارا أنها نموذج راسخ في العيش المشترك

توجه الوزير السابق ناصر ياسين بالتحية والتقدير إلى مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغراوي، ومفتي راشيا الشيخ وفيق حجازي، والعشائر العربية في البقاع، ومشايخ عقل منطقة راشيا، على حكمتهم وحرصهم المسؤول في احتواء الفتنة التي شهدتها محافظة السويداء، وعلى جهودهم المخلصة في منع ارتداداتها على منطقتَي راشيا والبقاع الغربي.



وقال: "لقد أثبتت منطقة راشيا والبقاع الغربي مرارا أنها نموذج راسخ في العيش المشترك، ومثال يُحتذى به في التعاون والتعقّل في مقاربة التحديات التي واجهت لبنان، والتي تمرّ بها اليوم سوريا الشقيقة".



وأمل "أن تتجاوز سوريا هذه المحنة تحت مظلّة دولتها ومؤسساتها، وأن يحفظ الله لبنان والبقاع من كل شرّ".