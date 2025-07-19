الجيش الإسرائيليّ: قتلنا أحد عناصر قوة الرضوان في “حزب الله” وهو ضالع في إعادة اعمار بنى تحتية

قتل الجيش الإسرائيليّ، في وقت سابق اليوم، بغارة، أحد عناصر قوة الرضوان في “حزب الله”، وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي.

وقال إنّ العنصر كان ضالعًا في محاولة إعادة اعمار بنى تحتية في منطقة الخيام جنوب لبنان.

وأضاف: “تشكل أنشطة المخرب خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، إذ سيواصل الجيش العمل على إزالة كل تهديد يطال إسرائيل”.