مخزومي: الدروس مما جرى في سوريا تكمن في أنّ الفتنة تضرب النسيج السوريّ

أكّد النائب فؤاد مخزومي أنّ الدروس الكبيرة مما جرى في سوريا تكمن في أنّ الفتنة والانقسام والدم والعنف، تطال الجميع، وتضرب النسيج السوريّ.

وكتب، عبر اكس: “كذلك، تدخل سوريا في عبثية الصراعات، ولا يستفيد منها الا أعداء سوريا”.

ودعا أن يحمي الله سوريا وشعبها، آملًا أن تطوى هذه الصفحة السوداء الى الأبد، وينخرط جميع السوريين في بناء بلد يستحق كل التضحيات.