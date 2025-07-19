وزارة الاتّصالات: إعادة فتح باب الترشّح للمراكز التالية

أعلنت وزارة الاتّصالات إعادة فتح باب الترشّح لمراكز:

رئيس الهيئة المنظّمة للاتّصالات

أعضاء الهيئة (عدد 4 أعضاء)

وذلك نظرًا لعدم تحقيق التغطية الكاملة للاختصاصات المطلوبة خلال فترة الترشّح السابقة، حين تركّزت معظم الترشيحات على تقنيات الاتّصالات فقط، في حين أنّ قانون إنشاء الهيئة يفرض وجود اختصاصات متنوّعة تشمل المجالات التالية:

- وحدة السوق والمنافسة

- وحدة تقنيات الاتّصالات

- وحدة الشؤون القانونية والترخيص

- وحدة الإعلام وشؤون المستهلكين

ودعت وزارة الاتّصالات أصحاب الكفاءة والخبرة في المجالات المذكورة أعلاه، والذين تتوفّر لديهم الشروط اللازمة، إلى تقديم طلباتهم لغاية تاريخ 26/07/2025 (ضمنًا)، عبر موقع وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية على الرابط التالي: https://seniorrecruit.omsar.gov.lb/positions_ar.aspx

وتلاحظ: يُرجى من المتقدّمين سابقًا، إعادة تقديم طلباتهم وفق الاختصاصات المعلن عنها حاليًا، لتحقيق التنوّع المطلوب في عضوية الهيئة.