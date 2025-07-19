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جنبلاط يستقبل رؤساء الحكومات السابقين: نتمسك بالبيان الذي صدر أمس
أخبار لبنان
2025-07-19 | 11:42
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جنبلاط يستقبل رؤساء الحكومات السابقين: نتمسك بالبيان الذي صدر أمس
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جنبلاط يستقبل رؤساء الحكومات السابقين: نتمسك بالبيان الذي صدر أمس
استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، رؤساء الحكومات السابقين فؤاد السنيورة، تمام سلام ونجيب ميقاتي، بحضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، والنواب مروان حمادة، هادي أبو الحسن، أكرم شهيب، وائل أبو فاعور، بلال عبدالله وفيصل الصايغ.
وبعد اللقاء، قال الرئيس وليد جنبلاط ردا على سؤال للـLBCI: "حتى الآن نتمسك بالبيان الذي صدر أمس ونصرّ عليه بوقف إطلاق النار في السويداء، وبعد ذلك ننطلق إلى المراحل التالية".
من جهته، قال الرئيس فؤاد السنيورة: "جئنا هنا لنعبر عن تضامننا الكامل ودعمنا للمواقف الوطنية التي يتخذها وليد جنبلاط واللقاء الديمقراطي. وبالتالي، ندعو إلى رص الصفوف للوقوف في وجه الفتنة، سواء في سوريا أو لمنع امتدادها إلى لبنان".
وأضاف: "نحن على ثقة كاملة بأن الشعب اللبناني قادر على الوقوف في وجه هذه الفتنة، ومن يحاول استيرادها إلى لبنان، كما أن الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية ستكون بالمرصاد".
أمام الرئيس تمام سلام، فقال: "تعوّدنا دائماً أن يتصدى هذا البيت الكريم لكل ضرر أو أذى لوحدتنا الوطنية ولبناننا العريق".
أخبار لبنان
وليد جنبلاط
فؤاد السنيورة
تمام سلام
نجيب ميقاتي
السويداء
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