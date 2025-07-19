الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

شيخ العقل التقى قائد الجيش ورئيس الأركان ووفدا من العشائر العربية: لوأد الفتنة

أخبار لبنان
2025-07-19 | 13:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
شيخ العقل التقى قائد الجيش ورئيس الأركان ووفدا من العشائر العربية: لوأد الفتنة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
شيخ العقل التقى قائد الجيش ورئيس الأركان ووفدا من العشائر العربية: لوأد الفتنة

التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دارته في شانيه مساء اليوم قائد الجيش العماد رودلف هيكل، يرافقه رئيس الأركان اللواء الركن حسان عودة ورئيس مكتب القائد العميد الركن منصور زغيب، وتناول اللقاء الأحداث الحاصلة في سوريا، وتداعياتها على الساحة اللبنانية، والسعي المشترك والتعاون للحفاظ على الاستقرار الأمني الداخلي.

العشائر 

وكان التقى شيخ العقل وفدا من عشائر "الزريقات" العربية في الشويفات وخلدة والسعديات وعين دارة وبحمدون برئاسة شيخ العشيرة "ابو ديب" كامل الضاهر وضم، ملحم الضاهر ورياض الضاهر وامام جامع خلدة الشيخ علي العلي، والمختار يونس الضاهر، ومشايخ وفاعليات وعدد كبير من أبناء العشيرة، وذلك للتضامن مع الطائفة الدرزية والتأكيد على العلاقات التاريخية بين الطائفتين، واستنكار الاحداث الأليمة الحاصلة في محافظة السويداء والتنويه بمواقف شيخ العقل، بحضور مشايخ واعضاء من المجلس المذهبي ووفد من وكالتي الشويفات-خلدة والجرد في الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيس اتحاد بلديات الجرد فادي غريزي وفاعليات بلدية واختيارية.

ودعا شيخ العقل الى وأد الفتنة وحقن الدماء، وقال: "نشد على يد العقلاء لوقف هذه المأساة في جبل العرب جبل سلطان باشا الاطرش، والتاريخ ناصع. لكن ثمة أشياء غريبة تحصل، غريبة عن عاداتنا وتقاليدنا، فلماذا ندق النفير العام ضد السويداء؟ لماذا لا يكون من اجل غزة؟ نحن نحاول تهدأة شبابنا والفزعات، كي لا تنزلق الأمور إلى مواجهة عبثية في لبنان لا سمح الله، وتسبب بضرب العيش المشترك". 

أضاف: "علينا ان نكون معا سدا منيعا في مواجهة اية محاولة لزرع الفتنة بيننا، ونفتخر بالعلاقة معكم".

وأشار الى أن "السويداء محاصرة من كل الجهات ومهددة ويجب أن نرفع صوتنا، كي لا تنتقل الفتنة إلى هنا"، قائلا: "لعل الاخوة في السويداء الذين يتقاتلون مع بعضهم يسمعون، والدولة تسمع، حيث يجب أن ينضوي الجميع تحت جناح الدولة، لكن هذا يحمّل الدولة مسؤولية ان تطمئن شعبها وناسها وان تزرع الثقة بين الناس، لكي يسلم المواطن سلاحه وأمره لها. هذه مهمة صعبة لكنها غير مستحيلة، وكما قلت بالأمس لا بد من رعاية عربية وتركية".
 
وأضاف: "كما كان ثمة رعاية للثورة حتى انتصرت على نظام الظلم والاستبداد، علينا ان نساعدها لبناء الدولة والمؤسسات والشراكة بين مواطنيها ومجتمعها ومكوناتها، هذه مسؤولية الدولة ورعاية الدول العربية وتركيا التي رعت ذاك الانتصار قبل طلب المساعدة من الدول والأمم المتحدة. مسؤولية العرب علّهم يسمعون الصوت، لكي نوقف مسلسل القتل، الذي لا يزال مستمرا والأخبار التي وصلتنا منذ قليل تدمي القلب". 
 

أخبار لبنان

سامي أبي المنى

رودلف هيكل

السويداء

لبنان

الفتنة

LBCI التالي
الحرارة والرطوبة الى ارتفاع في الأيام المقبلة...
سلام ينفي الحديث عن تسليم حزب الله سلاحه الى اسرائيل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-04-22

شيخ العقل اطمأن الى صحة الراعي واتصل بقائد الجيش ورئيس الأركان معزياً بالشهداء

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-29

شيخ العقل إلتقى النائب حنكش وقائد الدرك: لقيام حوار وطني جدي ومسؤول يعالج القضايا الشائكة

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-08

شيخ العقل عرض الأوضاع مع رئيس التقدمي والتقى أبو فاعور وزار فضل الله معزيًا

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-13

وزير الدفاع عرض مع قائد الجيش ورئيس الاركان الاوضاع الامنية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:53

الحزب التقدميّ الاشتراكيّ: استقرار سوريا وأمنها أهم من عمليات الثأر

LBCI
أخبار لبنان
14:49

شيخ العقل: نؤكد على بيان المجلس المذهبيّ

LBCI
أخبار لبنان
14:00

لقاء جمع الرئيس سلام بالراعي: بحث في الأوضاع الراهنة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

لارا في مركز متخصص… فرصة للحياة والتعليم المختلف

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-05-25

لحظات مميزة من زفاف ستيفاني عطالله وزاف... "حيث تلتقي السينما بالموسيقى ويُكتب الحب بالبكسلات" (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-16

سلام: الحكومة وضعت نصب أعينها حقوق المودعين كأولوية مطلقة وكانت تعي منذ اليوم الأول بأن احقاق حقوقهم يستدعي ادخال الشفافية والانتظام إلى القطاع المصرفي

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-17

مقدمة النشرة المسائية 17-07-2025

LBCI
أخبار دولية
2025-04-02

الجيش الإسرائيلي يؤكد مهاجمة قاعدتين عسكريتين وبنية تحتية في سوريا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

لارا في مركز متخصص… فرصة للحياة والتعليم المختلف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

كارول سماحة في أولى حفلاتها الغنائية في بيروت لهذا الصيف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

أزمة مزارعي البطاطا… تزايد في حجم الخسارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

نصبة جديدة تطال لبنانيين...لا تقع في فخ هذا التطبيق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

شحّ في المياه وحملة وطنية لمواجهته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

للهروب من السجون فنونٌ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

شرق المتوسط على بحر من الغاز وعيون الغرب عليه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

باسيل في مؤتمر البلديات السلطة تمنع اللامركزية الموسعة وتتلكأ بعودة النازحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

هذا ما في البند الأول من اتفاق وقف النار في السويداء

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
03:21

الرئاسة السورية تعلن وقفًا شاملا وفوريا لإطلاق النار... وتحذر

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 19-7-2025

LBCI
خبر عاجل
10:03

الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يستقبل في هذه الأثناء في كليمنصو رؤساء الحكومات السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي

LBCI
أخبار لبنان
08:06

جعجع اتصل بشيخ العقل وتيمور جنبلاط: الحديث تركز على الأزمة بالسويداء وضرورة الحفاظ على الاستقرار بلبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

نصبة جديدة تطال لبنانيين...لا تقع في فخ هذا التطبيق

LBCI
خبر عاجل
10:59

وليد جنبلاط للـLBCI: حتى الآن نتمسك بالبيان الذي صدر أمس ونصر عليه بوقف اطلاق النار في السويداء وبعد ذلك ننطلق إلى المرحلة الثانية

LBCI
أخبار دولية
14:07

وفاة الامير السعوديّ الوليد بن خالد بن طلال

LBCI
أخبار دولية
00:25

مصادر لـ"رويترز": سوريا اعتقدت أنها حصلت على الضوء الأخضر من أميركا وإسرائيل لنشر قوات في السويداء

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More