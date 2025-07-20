جنبلاط دعا إلى تثبيت وقف النار في السويداء

أكد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط التمسك بالبيان الذي صدر خلال الاجتماع الاستثنائي في دار طائفة الموحدين الدروز، مشددًا على ضرورة وقف إطلاق النار في السويداء للشروع بالمراحل التالية.



وشدد على أن "الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة السورية وتلبية المطالب المشروعة لأبناء جبل العرب، وعلى ضرورة إطلاق حوار بين كافة المكونات الدينية والسياسية والطائفية برعاية الدولة".



واستنكر "أي تصريح يدعو إلى حماية دولية أو إسرائيلية"، ورأى أن "هذه الطروحات تشكل مسًا بسيادة سوريا وتاريخ السويداء الوطني والعربي"، داعيًا إلى "وقف التصعيد ورفع الحصار عن المناطق المتضررة، والعمل الجاد لتفادي الانزلاق إلى مزيد من التوتر".



ولفت إلى أن "دروز سوريا جزء أصيل من النسيج العربي والوطني السوري، ولا يجوز إخراجهم من عروبتهم أو التعامل معهم كجسم منفصل عن محيطهم الطبيعي".