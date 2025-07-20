عون واللبنانية الأولى يشاركان في قداس عيد مار شربل في عنايا... الراعي: لبنان لا يزال قائمًا على ركيزتين أساسيتين هما الله وقديسيه

شارك رئيس الجمهورية العماد جوزف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمت في قداس عيد مار شربل في دير مار مارون - عنايا.



وألقى البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي عظة توجه فيها إلى الرئيس عون قائلًا: "حضوركم اليوم تأكيد على أن لبنان، ورغم كل شيء، لا يزال قائمًا على ركيزتين أساسيتين هما الله وقديسيه. نصلي ليزيدكم الله صبرًا وحكمة في قيادة لبنان الذي يمر بظروف دقيقة وصعبة تستدعي الروية في حلها وأنتم تؤمنون بذلك ومن أجله تعملون".