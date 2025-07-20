عودة: دعوتنا أن نظهر مثالًا عميقًا في إحترام المقدسات وإنسانية الإنسان المخلوق على صورة الله ومثاله

ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عودة خدمة قداس عيد النبي إيلياس الغيور في كاتدرائية القديس جاورجيوس بحضور حشد من المؤمنين.



وأشار في عظته إلى أن "دعوتنا اليوم أن نظهر للآخرين، عبر تصرفنا، مثالًا عميقًا في احترام المقدسات، وإنسانية الإنسان المخلوق على صورة الله ومثاله، فنرفض التجديف على الله وقديسيه، ونرفض أيضًا إذلال الإنسان وظلمه وتجويعه وقتله كما يحصل في عالمنا. وعندما يساء إلينا، نبلسم الجرح بالكلام اللطيف، ونعلم بالقدوة المحبة والتسامح والغفران. كذلك، عندما يتفوه البشر بالتجديف، لا نضحكن أو نقبلن بذلك، وإن كنا لا نستطيع توجيههم نحو الرب، فلنهرب من معاشرتهم، محافظين على الغيرة للرب في قلوبنا كل حين".