الراعي: لا بد من إلغاء المادة ١١٢ من قانون الإنتخاب الحالي لحماية الوحدة الداخلية

حضر قانون الانتخابات النيابية في عظة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في دير مار مارون عنايا بمناسبة عيد القديس شربل، والذي حضره رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وعقيلته بدعوة من الرهبانية اللبنانية المارونية.ورأى الراعي أنه "لا بد من أجل حماية الوحدة الداخلية من إلغاء المادة ١١٢ من قانون الانتخاب الحالي".واشار الى ان "زيارة الرئيس عون وعقيلته بارقة رجاء لأن لبنان بحاجة إلى قادة على مثال القديس شربل ومار الياس يتكلمون قليلًا ويعملون بصمت في زمن يعيش فيه لبنان ارتجاجات سياسية".وقال: "نصلي مع رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى بشفاعة القديس شربل كي يسدد خطاكم ويزيدكم حكمة في قيادة لبنان الذي يمر بظروف صعبة".