"أوجيرو": توقف الخدمة في سنترال السامرية ومناطق مجاورة

أعلنت "أوجيرو" عبر حسابها على منصة "إكس" أن عطلًا طرأ على سنترال السامرية، ما أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.



وأشارت الى أن فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.