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وزير الدفاع غادر إلى تركيا تلبيةً لدعوة من نظيره التركي
أخبار لبنان
2025-07-21 | 02:18
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وزير الدفاع غادر إلى تركيا تلبيةً لدعوة من نظيره التركي
غادر وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى مطار رفيق الحريري الدولي على رأس وفد عسكري، متوجهًا إلى تركيا، تلبيةً لدعوة رسمية من وزير الدفاع التركي يشار غولر.
وتأتي الزيارة في توقيت بالغ الدقة في ظل ما تشهده المنطقة من تحولات أمنية متسارعة، وتشكل محطة أساسية في سياق جهود وزارة الدفاع الوطني لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة.
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