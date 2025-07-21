الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
34
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
34
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزارة المالية توضح: تنفيذ قرار شورى الدولة بوقف الرسم الإضافي على المحروقات والكلام عن التسبب بأزمة حيال اسعار المحروقات باطل قانونًا
أخبار لبنان
2025-07-21 | 04:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
وزارة المالية توضح: تنفيذ قرار شورى الدولة بوقف الرسم الإضافي على المحروقات والكلام عن التسبب بأزمة حيال اسعار المحروقات باطل قانونًا
صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة المالية التالي:
"قطعاً للتأويل ومحاولات التضليل التي سرت حيال قرار مجلس شورى الدولة وقف تنفيذ الرسم الاضافي على البنزين والديزل أويل، يهم المكتب الاعلامي في وزارة المالية أن يعلن أن وزارة المالية تبلغت صباح اليوم كتاباً من الامانة العامة لمجلس الوزراء، تودعها فيه وضع قرار مجلس شورى الدولة موضع التنفيذ بناءً على كتاب صادر عن وززارة الطاقة والمياه بتاريخ اليوم 21/07/2025.
ومما جاء في كتاب الأمانة العامة:
" نودعكم ربطاً نسخة عن كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم ١٤٠١/ص تاريخ 21/07/2025 مع مرفقاته لا سيما القرار رقم ۲۱۸ تاریخ 18/07/2025 المتعلق بجدول تركيب أسعار مع تشديد السيد رئيس مجلس الوزراء على وجوب التقيد بتنفيذ القرارات الصادرة عن السلطة القضائية ومن ضمنها القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة رقم 219/2024-2025 تاريخ 15/07/2025 المرفق بكتاب وزارة الطاقة والمياه".
وقد ارفق كتاب الامانة العامة بكتاب وزارة الطاقة المنوه عنه. وقد تم ابلاغ المجلس الأعلى للجمارك بذلك، لاجراء المقتضى.
وعليه فإن أي ادعاء عن مسؤولية وزارة المالية بالتسبب بأزمة حيال اسعار المحروقات والتسبب بتأخير تسليمها هو كلام باطل قانوناً وعار من الصحة ولا قيمة له".
أخبار لبنان
المالية
توضح:
تنفيذ
الدولة
الرسم
الإضافي
المحروقات
والكلام
التسبب
بأزمة
اسعار
المحروقات
قانونًا
التالي
التقدمي: للحذر من الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الإجتماعي
تامر: شهر تموز سجل رقمًا قياسيًا في حجم الحاويات في مرفأ طرابلس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-07-16
جعجع: نثمن قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ قرار الحكومة بفرض ضريبة إضافية على المحروقات
أخبار لبنان
2025-07-16
جعجع: نثمن قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ قرار الحكومة بفرض ضريبة إضافية على المحروقات
0
اقتصاد
2025-07-18
بيان من المالية بشأن قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ الضريبة على المحروقات
اقتصاد
2025-07-18
بيان من المالية بشأن قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ الضريبة على المحروقات
0
أخبار لبنان
2025-07-16
جعجع: نثمّن قرار مجلس شورى الدولة بوقف ضريبة المحروقات وندعو الحكومة لالتزامه دون ابطاء
أخبار لبنان
2025-07-16
جعجع: نثمّن قرار مجلس شورى الدولة بوقف ضريبة المحروقات وندعو الحكومة لالتزامه دون ابطاء
0
أمن وقضاء
2025-07-17
بيان من "التيار" حول قرار مجلس شورى الدولة بشأن وقف تنفيذ قرار الحكومة بفرض ضريبة على المحروقات
أمن وقضاء
2025-07-17
بيان من "التيار" حول قرار مجلس شورى الدولة بشأن وقف تنفيذ قرار الحكومة بفرض ضريبة على المحروقات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:27
الجيش: توقيف 7 مواطنين لإطلاقهم النار وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية
أمن وقضاء
09:27
الجيش: توقيف 7 مواطنين لإطلاقهم النار وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية
0
أخبار لبنان
09:00
الأشقر ينبَّه من مخاطر المنافسة غير شرعية للـAirbnb
أخبار لبنان
09:00
الأشقر ينبَّه من مخاطر المنافسة غير شرعية للـAirbnb
0
أخبار لبنان
08:53
اللجنة النيابية الفرعية بدأت دراسة اقتراح قانون إنشاء الهيئة الوطنية للتحول الرقمي
أخبار لبنان
08:53
اللجنة النيابية الفرعية بدأت دراسة اقتراح قانون إنشاء الهيئة الوطنية للتحول الرقمي
0
أخبار لبنان
08:49
المالية حولت مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي
أخبار لبنان
08:49
المالية حولت مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-05-31
فصيلة درك برمانا تحقق بموضوع تهريب أدوية من تركيا ومصر إلى لبنان
أمن وقضاء
2025-05-31
فصيلة درك برمانا تحقق بموضوع تهريب أدوية من تركيا ومصر إلى لبنان
0
أخبار دولية
2025-06-01
الجيش الإسرائيلي يعلن إعتراض صاروخ أطلق من اليمن بعد إنطلاق صافرات الإنذار
أخبار دولية
2025-06-01
الجيش الإسرائيلي يعلن إعتراض صاروخ أطلق من اليمن بعد إنطلاق صافرات الإنذار
0
أمن وقضاء
2025-05-20
الجيش: توقيف أشخاص وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات
أمن وقضاء
2025-05-20
الجيش: توقيف أشخاص وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات
0
آخر الأخبار
2025-07-20
إحصاءات غرفة التحكم المروري: 3 قتلى و5 جرحى في 8 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2025-07-20
إحصاءات غرفة التحكم المروري: 3 قتلى و5 جرحى في 8 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:18
جلسة لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل... هذا ما بحثته
تقارير نشرة الاخبار
07:18
جلسة لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل... هذا ما بحثته
0
تقارير نشرة الاخبار
07:17
"مؤتمر الذكاء الإصطناعي في لبنان 2025" بيومه الأول...
تقارير نشرة الاخبار
07:17
"مؤتمر الذكاء الإصطناعي في لبنان 2025" بيومه الأول...
0
تقارير نشرة الاخبار
07:08
أرسلان وضع بري في حقيقة الأجواء التي تحصل مع أهل جبل العرب في سوريا
تقارير نشرة الاخبار
07:08
أرسلان وضع بري في حقيقة الأجواء التي تحصل مع أهل جبل العرب في سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
06:31
أبرز المعطيات وما صرح به براك من السراي الحكومي…
تقارير نشرة الاخبار
06:31
أبرز المعطيات وما صرح به براك من السراي الحكومي…
0
أخبار دولية
05:04
طهران: إيران والصين وروسيا تناقش آلية الأمم المتحدة لإعادة فرض العقوبات غدًا
أخبار دولية
05:04
طهران: إيران والصين وروسيا تناقش آلية الأمم المتحدة لإعادة فرض العقوبات غدًا
0
أخبار لبنان
04:53
برّاك من السراي: نسعى لإعادة الاستقرار لا لصبّ الزيت على النار..ونزع سلاح الحزب "مسألة داخلية للغاية"
أخبار لبنان
04:53
برّاك من السراي: نسعى لإعادة الاستقرار لا لصبّ الزيت على النار..ونزع سلاح الحزب "مسألة داخلية للغاية"
0
تقارير نشرة الاخبار
02:38
زيارة براك الثالثة... هذه تفاصيلها
تقارير نشرة الاخبار
02:38
زيارة براك الثالثة... هذه تفاصيلها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
عروض كبيرة يقدمها الفنان وسام حنا في اوتاوا...
تقارير نشرة الاخبار
13:44
عروض كبيرة يقدمها الفنان وسام حنا في اوتاوا...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بيروت تنبض فنا وموسيقى مع المغنيين الفرنسيين Dadju & Tayc
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بيروت تنبض فنا وموسيقى مع المغنيين الفرنسيين Dadju & Tayc
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذه هي الكلفة المتوقعة لقضاء يوم سياحي في بيروت.. بدءًا من الخيارات الأرخص وصولا الى الأغلى
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذه هي الكلفة المتوقعة لقضاء يوم سياحي في بيروت.. بدءًا من الخيارات الأرخص وصولا الى الأغلى
2
أخبار لبنان
08:03
كرامي تُحدّد موعد بدء العام الدراسي 2025-2026 في المدارس والثانويات الرسمية وتُصدر التعليمات التنظيمية
أخبار لبنان
08:03
كرامي تُحدّد موعد بدء العام الدراسي 2025-2026 في المدارس والثانويات الرسمية وتُصدر التعليمات التنظيمية
3
تقارير نشرة الاخبار
13:15
حزب جديد بلبنان... انضموا له
تقارير نشرة الاخبار
13:15
حزب جديد بلبنان... انضموا له
4
تقارير نشرة الاخبار
02:38
زيارة براك الثالثة... هذه تفاصيلها
تقارير نشرة الاخبار
02:38
زيارة براك الثالثة... هذه تفاصيلها
5
فنّ
02:42
"فخورة بما قدمت واكتفيت إلى هنا"... ممثلة سورية شهيرة تعلن اعتزالها!
فنّ
02:42
"فخورة بما قدمت واكتفيت إلى هنا"... ممثلة سورية شهيرة تعلن اعتزالها!
6
حال الطقس
03:32
حرٌّ متصاعد..طقس صيفي مستقر اليوم وموجة حارة تبدأ غداً وتستمر لأيام
حال الطقس
03:32
حرٌّ متصاعد..طقس صيفي مستقر اليوم وموجة حارة تبدأ غداً وتستمر لأيام
7
أخبار لبنان
07:20
"طيران الشرق الأوسط" تُعدّل مواعيد عدد من رحلاتها من 26 حتى 30 تموز لأسباب تشغيلية
أخبار لبنان
07:20
"طيران الشرق الأوسط" تُعدّل مواعيد عدد من رحلاتها من 26 حتى 30 تموز لأسباب تشغيلية
8
تقارير نشرة الاخبار
13:41
حفل زفاف سيليو ايلي صعب وزين قطامي.. إبهار وجمال ورسائل بالجملة
تقارير نشرة الاخبار
13:41
حفل زفاف سيليو ايلي صعب وزين قطامي.. إبهار وجمال ورسائل بالجملة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More