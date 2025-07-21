برّاك من السراي: نسعى لإعادة الاستقرار لا لصبّ الزيت على النار..ونزع سلاح الحزب "مسألة داخلية للغاية"

أكد المبعوث الأميركي توم برّاك، بعد لقائه رئيس الحكومة نواف سلام، أن بلاده تحاول معالجة أسباب فشل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، مشددًا على أهمية الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية.



وقال برّاك إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مهتم بتحقيق استقرار إقليمي، ولبنان يُعدّ جزءًا أساسيًا منه، مضيفًا: "الوضع في لبنان مختلف، هناك حكومة وجيش مستقران وتعامل واضح مع الأقليات، أما ما حصل في سوريا فهو فظيع وعلى الحكومة السورية تحمّل المسؤولية."



وأشار إلى أن واشنطن لا تفكر حاليًا بفرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين، لافتًا إلى أن الجهود الأميركية تركز على إعادة الاستقرار للمنطقة "وليس على صبّ الزيت على النار."



وفي ما يتعلّق بحزب الله، قال برّاك إن اتفاقية نزع سلاح الحزب "مسألة داخلية للغاية"، موضحًا أن الحزب بالنسبة لأميركا هو "مؤسسة إرهابية أجنبية"، لكنها لا تتدخل بشكل مباشر في هذا الشأن بل تكتفي بتقديم المساعدة والتوجيه، "ولا يمكننا إرغام إسرائيل على أي خطوة".



وختم برّاك بالتأكيد أن بلاده لن ترسل جنودًا إلى أي منطقة في ظل ظروف عدائية.