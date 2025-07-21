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الرئيس عون يقدّم لبراك مذكرة شاملة بتعهّدات لبنان من خطاب القسم إلى البيان الوزاري

أخبار لبنان
2025-07-21 | 05:08
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الرئيس عون يقدّم لبراك مذكرة شاملة بتعهّدات لبنان من خطاب القسم إلى البيان الوزاري
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الرئيس عون يقدّم لبراك مذكرة شاملة بتعهّدات لبنان من خطاب القسم إلى البيان الوزاري

التقى رئيس الجمهورية جوزاف عون الموفد الأميركي توماس براك وسلّمه باسم الدولة اللبنانية، مشروع المذكرة الشاملة لتطبيق ما تعهّد به لبنان، منذ إعلان 27 تشرين الثاني 2024، حتى البيان الوزاري للحكومة اللبنانية، مروراً بشكل خاص بخطاب القسم لرئيس الجمهورية.
 
وذلك حول الضرورة الملحة لإنقاذ لبنان، عبر بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية دون سواها، وحصر السلاح في قبضة القوى المسلحة اللبنانية وحدها، والتأكيد على مرجعية قرار الحرب والسلم لدى المؤسسات الدستورية اللبنانية. كل ذلك، بالتزامن والتوازي مع صون السيادة اللبنانية على حدودها الدولية كافة، وإعادة الإعمار وإطلاق عملية النهوض الاقتصادي، بضمانة ورعاية من قبل أشقاء لبنان وأصدقائه في العالم، بما يحفظ سلامة وأمن وكرامة كل لبنان وجميع اللبنانيين.

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