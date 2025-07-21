جشي: لن نتخلى عن السلاح مقابل وعود أميركية فارغة وزائفة

اعتبرعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي أنّ زيارة الموفد الأميركي توم برّاك إلى لبنان تأتي مجددًا في سياق الضغط للتخلي عن سلاح المقاومة، مؤكدًا أن "هذا السلاح ليس موضع مساومة، وأن من ينبغي عليه أن يتخلى عن تدخلاته هو الأميركي نفسه.



وانتقد النائب جشي الطريقة التي تعتمدها الولايات المتحدة في المفاوضات، مشيراً إلى أن الأميركي عندما يفاوض يعتمد سياسة أن يقبض نقدًا، ويقدّم بالمقابل وعودًا، ثم لا يلبث أن يتنصل منها. ورأى ان المطلوب ان يُمنع الجيش اللبناني من امتلاك قوة رادعة كافية، ليبقى الوطن مكشوفًا أمنيًا أمام العدو الإسرائيلي.



ولفت إلى أن هذا السلوك اعتمدته الولايات المتحدة مع لبنان، عندما جرى توقيع قرار وقف إطلاق النار بين لبنان وكيان الاحتلال في السابع والعشرين من تشرين الثاني الماضي برعاية أميركية.



واشار الى ان لبنان والمقاومة التزاما ببنود هذا الاتفاق، فيما سجّل العدو الإسرائيلي نحو 4000 خرقاً وعدواناً، فضلًا عن التدمير والشهداء، في وقت لم يحرك الأميركي ساكنًا، بل - ووفقاً لتصريحات المبعوث الأميركي باراك - تنصلت الولايات المتحدة من أي مسؤولية متعلقة بالخروقات الإسرائيلية.



