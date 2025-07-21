إطلاق "درب مار شربل" وتدشين قسمه الأول الذي يربط بين ميفوق وعنايا

تم اطلاق "درب مار شربل" من خلال تدشين قسمه الاول الذي يربط بين ميفوق وعنايا.



وبرعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، اقيمت مراسم الاطلاق في دير مار مارون - عنايا، تزامنا مع عيد القديس شربل، وفي قلب سنة اليوبيل 2025: "حجاج الرجاء".



وتخلل الاحتفال مباركة نصب "الكيلومتر صفر" من قبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وجرت الاحتفالية في حضور السفير البابوي المطران باولو بورجيا، الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الياباني هادي محفوظ و رئيس دير مار مارون في عنايا الاباتي طنوس نعمة وفاعليات.



وبحسب بيان، يعد "درب مار شربل" اول مسار حج طويل المسافة في لبنان على خطى مار شربل يربط بين مواقع دينية مقدسة عبر ثلاث مراحل رئيسية:

- القسم A1 : من ميفوق الى عنايا- مفتوح حاليًا.

- القسم A2 : من مار يعقوب الحصن - بشتودار الى ميفوق (قريبًا).

- القسم A3 : من وطى حوب - تنورين الى مار يعقوب الحصن (قريبًا).



ويجسد هذا الدرب الارث الروحي للقديس شربل، ويدعو الحجاج والمتنزهين الى اعادة التواصل مع الايمان والطبيعة والجذور الثقافية العميقة للبنان.



وهذه المبادرة الرائدة التي اطلقتها "جمعية درب السما" ونفذت على الارض بالشراكة مع "جمعية درب الجبل اللبناني" LMTA تقوم على قوة التفاعل المجتمعي والتبرعات.



ومن خلال المساهمة في تطوير "درب مار شربل"، يساهم الداعمون في تعزيز الوحدة الروحية والحفاظ على التراث اللبناني وتمكين المجتمعات الريفية.



فاكثر من مجرد درب، "درب مار شربل" هو رحلة روحية، تجمع الحجاج ومحبو المشي في الطبيعة على درب الرجاء والتأمل والتجدد.