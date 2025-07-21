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"لقاء سيدة الجبل" : التجربة اللبنانية المرتكزة على العيش المشترك هي أقوى من أي فتنة
أخبار لبنان
2025-07-21 | 06:37
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"لقاء سيدة الجبل" : التجربة اللبنانية المرتكزة على العيش المشترك هي أقوى من أي فتنة
عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفيه، حضوريا والكترونيا، وأصدر المجتمعون، بيانا، قالوا فيه:"يهمّ اللبنانيون اليوم عدم التحاق لبنان بدائرة عنف المنطقة، وقد برهنت الاحداث الاخيرة المؤسفة في محافظة السويداء وانعكاساتها على لبنان، أن التجربة اللبنانية المرتكزة على العيش المشترك هي أقوى من أي فتنة بسبب استخلاص اللبنانيين لدروس الحرب الداخلية بدليل احتواء احداث ضهر البيدر والمرج".
وطالب "اللقاء"، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، مجددا، "إطلاق مسار تفاوضي مع سوريا الجديدة على قاعدة تكريس معادلة - أوضح صور الاستقلال مقابل أقصى درجات التعاون والتنسيق، تحت عنوان الندية والسيادة الكاملة".
ورأى "إن أحداث الساحل السوري وتفجير كنيسة مار الياس وتوتر أوضاع السويداء، يفتح شهية البعض للتمسك بالسلاح وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلا، فـ"اختراع" ذريعة جديدة للتمسك بالسلاح غير الشرعي مرفوض".
حضر اللقاء، كل من : أحمد عياش، أحمد فتفت، أرزة التوم، امين بشير، انطوان اندراوس، انطوان قسيس، ايصال صالح، ايلي الحاج، ايلي كيرللس، ايمن جزيني، بسام خوري، بهجت سلامة، توفيق كسبار، جاد الاخوي، جورج سلوان، جوزف كرم، حبيب خوري، حُسن عبود، خالد نصولي، خليل طوبيا، رالف جرمانوس، ربى كبارة، رلى موفق، رمزي ابو خالد، ريتا معتوق، زاهي موصللي، سامي شمعون، سناء الجاك، سعد كيوان، طوبيا عطالله، طوني حبيب، عمر حلبلب، عطالله وهبي، غسان مغبغب، فارس سعيد، فيروز جودية، كارول بابيكيان، كورين ابي نادر، كمال ريشا، لينا تنير، لينا فرج الله، ماريان عيسى الخوري، مأمون ملك، محمود وهبي، ميسم نويري، مياد حيدر، نادرة فواز، نبيل مملوك، نورما رزق، نبيل يزبك ونيلي قنديل.
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