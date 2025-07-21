براك زار عوده وعرضا للاوضاع

استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده ظهر اليوم المبعوث الأميركي السفير توماس براك ترافقه سفيرة الولايات المتحدة في لبنان ليزا جونسون وقد كانت مناسبة لمناقشة الأوضاع في لبنان والمنطقة.