"طيران الشرق الأوسط" تُعدّل مواعيد عدد من رحلاتها من 26 حتى 30 تموز لأسباب تشغيلية

اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية أنه لأسباب تشغيلية، سيتم تعديل مواعيد عدد من رحلاتها من وإلى كل من باريس، نيس، إسطنبول، القاهرة، الدوحة، لارنكا، جدة و أكرا -أبيدجان ، وذلك خلال الفترة الممتدة من السبت 26 تموز 2025 ولغاية الأربعاء 30 تموز 2025.

يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات.