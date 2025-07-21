مرقص استقبل وفد مجلس كنائس الشرق الأوسط: نحو بروتوكول تعاون لتحصين الرأي العام وتعزيز التوعية الإعلامية

استقبل وزير الإعلام المحامي بول مرقص في مكتبه في الوزارة، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط البروفسور ميشال عبس يرافقه مسؤولة الإعلام و منسقة العلاقات الكنسية والإعلامية في المجلس ليا عادل معماري، ومنسقة مشروع الرأسمال الإجتماعي البرفسورة لور أبي خليل، ومسؤول الإعلام و التواصل في دائرة التواصل إيليا نصر الله، ومسؤول التواصل الإجتماعي المخرج جوني أنطون، في زيارة بروتوكولية حيث تم تداول مواضيع إعلامية عدة يقوم بانتاجها قسم وحدة التواصل و الإعلام في المجلس .

وإذ رحب الوزير مرقص" بالجهود التي يبذلها المجلس على مختلف الصعد الإعلامية و الإنسانية والإجتماعية"، تطلع المجتمعون إلى" المزيد من التعاون بين المجلس ووزارة الإعلام و خلق نوع من التوأمة في ما يتعلق بالبرامج و الإنتاج وكل ما يتعلق بالإعلام ".

و سلم عبس الوزير مرقص دعوة لزيارة المجلس ،حيث من المتوقع أن يتم توقيع بروتوكول بين الطرفين في المرحلة المقبلة.





وإثر اللقاء قال عبس: "تشرفنا بزيارة الوزير مرقص كي نتكلم عن الأنشطة المشتركة في مجال الإعلام و تحصين الرأي العام و التوعية لاسيما في ظل الوضع المستشري في المنطقة وكثرة العداوات والنزاعات و التضليل الذي يحصل في الرأي العام"، لافتاً الى" اننا في مجلس الكنائس نقوم ببرامج من هذا القبيل و نحاول أن نحصن الرأي العام و توعية الناس قدر المستطاع على المخاطر التي تنطوي عليه كل المشاريع المشبوهة في تضليل الرأي العام".

اضاف:" وجدنا لدى الوزير مرقص أذناً صاغية و قبولا وإيجابية في هذا الإتجاه و توافقنا على أن نقوم في المستقبل بتحضير مشاريع مشتركة وتقديمها من أجل أن تحظى بالدعم المناسب ومن أجل أن نقوم بحملات توعية عبر "تلفزيون لبنان "و "الوكالة الوطنية للإعلا" و" الإذاعة اللبنانية" في سبيل تحصين الرأي العام اللبناني و بث الوعي حول المواضيع المطروحة".





هذا وسلم الوفد الوزير مرقص درعاً تكريمية تقديراً لجهوده، كما سلمه كُتيِبا عن العراق.





