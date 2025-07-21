لجنة الصحة بحثت في حضور وزير العمل العلاقة بين الضمان والمستشفيات

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، جلسة اليوم برئاسة النائب بلال عبدالله، وحضور وزير العمل الدكتور محمد حيدر والأعضاء النواب.



وقال عبدالله بعد الجلسة:"عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، جلستها اليوم في حضور وزير العمل الدكتور محمد حيدر والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي. وكان على جدول أعمالنا موضوع العلاقة بين صندوق الضمان الاجتماعي - تقديماته الاستشفائية والدوائية - وبين نقابة المستشفيات وما ينعكس ايجابا على المريض. ووضعنا الوزير في الخطوات التي قام بها في هذه المسألة بسلسلة افكار ربما نراها في القريب العاجل. وهدفنا كيف نخفف الأعباء عن المضمون وعائلته خصوصا بما يتعلق بالفروقات التي تتقاضاها بعض المستشفيات. وكان هناك اصرار من المجتمعين، انه يجب مع التعافي الذي قطع شوطا كبيرا فيه الصندوق الوطني الاجتماعي بالتوازي مع الجهود الكبيرة التي يقوم بها وزير الصحة، ان نصل إلى تقديمات اجتماعية ودوائية كانت ما قبل الأزمة على قاعدة ان يلتزم جميع الفرقاء في هذا الموضوع".



أضاف :"يبقى هناك الفجوة لتقدير الكلفة الاستشفائية.المطلوب ان تستمر المؤسسات الاستشفائية بإعطاء الأفضل. وان شاء الله في القريب العاجل سيتم درس الكلفة على أمل ان يستعيد لبنان في أقرب فرصة تغطيته الاستشفائية والدوائية الكاملة كما كانت قبل الأزمة".



وتابع النائب عبد الله :"أما الموضوع الآخر الذي تمت مناقشته هو خضوع الأطباء المقبولين في صندوق الضمان الاجتماعي للتقديمات الاستشفائية في الضمان فدرسنا عدة افكار وسنستكمل في جلسات لاحقة.



أما وزير العمل محمد حيدر، فأكد ان هذا الموضوع يناقش بعمق وقال ان تغطية الضمان منذ الشهر الماضي بدأت تصبح افضل. ونتوقع ان تصبح التغطية في الأشهر المقبلة أفضل ومن الان حتى آخر السنة، نتمنى ان يغطي الضمان بشكل افضل ومثلما كان عليه قبل الأزمة وهذا بالتعاون بين الجميع".