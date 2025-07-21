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المالية حولت مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي

أخبار لبنان
2025-07-21 | 08:49
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المالية حولت مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي
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المالية حولت مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي

اعلنت وزارة المالية انها بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.

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