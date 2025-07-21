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اللجنة النيابية الفرعية بدأت دراسة اقتراح قانون إنشاء الهيئة الوطنية للتحول الرقمي
أخبار لبنان
2025-07-21 | 08:53
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اللجنة النيابية الفرعية بدأت دراسة اقتراح قانون إنشاء الهيئة الوطنية للتحول الرقمي
عقدت اللجنة النيابية الفرعية المكلّفة بدراسة اقتراح القانون المتعلق بإنشاء " الهيئة الوطنية للتحول الرقمي" جلسة اليوم برئاسة النائب طوني فرنجية، وبحضور وزير المهجرين كمال شحاده والنواب رازي الحاج، نقولا صحناوي، وياسين ياسين.
وصدر عن اللجنة بيان أشارت فيه إلى أنها ناقشت اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء الهيئة، وواستمعت الى آراء الحاضرين، وبدأت بدرس مواد الاقتراح، حيث تم تعديل بعض البنود، فيما أُرجئ البحث في البنود المتبقية إلى جلسة لاحقة.
أخبار لبنان
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