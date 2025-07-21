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الأشقر ينبَّه من مخاطر المنافسة غير شرعية للـAirbnb

أخبار لبنان
2025-07-21 | 09:00
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الأشقر ينبَّه من مخاطر المنافسة غير شرعية للـAirbnb
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الأشقر ينبَّه من مخاطر المنافسة غير شرعية للـAirbnb

أعلن رئيس نقابة أصحاب الفنادق بيار الأشقر، أن انطلاقة الموسم الصيفي شهدت بعض التحسّن، لكن نسبة الإشغال في فنادق بيروت لا تزال تراوح بين 40 و50%، في حين كانت النسب في الفترات العادية تتراوح بين 85 و95%.

وأشار الأشقر في بيان، الى أن نسبة التشغيل في المناطق الجبلية لا تتعدّى الـ30 والـ40%.

ونبَّهَ الأشقر من مشكلة أساسية "تتربص" في القطاع وتتمثل في حجز الغرف عبر ما يعرف بالـAirbnb، من دون تنظيم هذا القطاع، بمعنى أنها لا تدفع ضرائب، ولا تخضع لتفتيش الأمن العام، ولا توجد قوانين تضبط عملها.

وإذ أشار الأشقر الى منافسة غير شرعية وقوية للـAirbnb لقطاع الفنادق، قال: "نحن لا نرفض وجود Airbnb، لكن نطالب بتنظيمه بطريقة شرعية، من خلال قوانين تُدرس مع القطاع السياحي كي لا يؤثّر سلبًا على الفنادق".

وقدّر الأشقر عدد غرف Airbnb في لبنان بنحو 10 آلاف غرفة، لكنه أشار إلى أن هذا الرقم غير دقيق، "كون هذه الوحدات تعمل من دون بيانات رسمية أو إحصاءات واضحة".

وبالنسبة لموسم الصيف، لفت الأشقر إلى أن انطلاقة الموسم الصيفي شهدت بعض التحسّن، "لكن الحروب وعدم الاستقرار الأمني هما العدو الأول للسياحة في أي بلد في العالم"، مشيراً الى أنه "خلال فترة الاعياد، شهد القطاع كثافة في عدد السياح، لكن بعد الاعتداء على الضاحية الجنوبيّة أُلغي الكثير من الحجوزات ورحلات الطيران. كما أن بعض الزوار الذين كانوا ينوون العودة إلى لبنان تراجعوا عن قرارهم، نتيجة ارتفاع أسعار بطاقات السفر".

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