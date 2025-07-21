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بري ترأس اجتماعا لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل... بو صعب: جلسة للهيئة العامة يوم الأربعاء
أخبار لبنان
2025-07-21 | 10:39
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بري ترأس اجتماعا لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل... بو صعب: جلسة للهيئة العامة يوم الأربعاء
ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، اجتماعا مشتركا لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل النيابية، حضره نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والنواب: جورج عدوان، هادي ابو الحسن، الان عون، عبد الكريم كبارة، حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، غادة ايوب، علي خريس، علي حسن خليل، حسن عز الدين، ميشال موسى، مروان حمادة، عماد الحوت، هاغوب بقرادونيان، نديم الجميل، قبلان قبلان وجورج عقيص، والأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر.
بو صعب
وبعد الإجتماع، أعلن نائب رئيس مجلس النواب أنه بدعوة من الرئيس نبيه بري، عقد إجتماع مشترك لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل للبت بالطلب المقدم الى المجلس النيابي المتعلق بموضوع رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان. وكشف أنه في بداية الجلسة كان هناك بحث في ملف سبق لهذه اللجنة المشتركة منذ أكثر من سنتين تقريبا، أن أخذت فيه قرارا، ويتعلق بتأليف لجنة تحقيق برلمانية بملف وزارة الإتصالات. وقال: "هذان الملفان متشابهان، وتم الاتفاق على عقد جلسة للهيئة العامة في الحادية عشرة من قبل ظهر الأربعاء في 23 الحالي".
وأشار بو صعب الى أن "الرئيس بري أصر على أن هذه المواضيع لم تعد تحتمل التأجيل، فالمرة الأولى كانت هناك ظروف قاهرة من أكثر من سنتين تمثلت بغياب رئيس الجمهورية ولم يكن هناك تشريع ولا مجلس نيابي يعمل بالشكل الذي عليه ان يعمل فيه. أما اليوم هناك ملفان: الاول يتعلق بوزارة الاتصالات لتأليف لجنة تحقيق برلمانية، والثاني سيكون عرض طلب رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان، وللهيئة العامة القرار النهائي في هذين الملفين".
وقال بو صعب: "نحن لا نتّهم وهذا القرار لا يعني أن هناك أحدا مذنبا لكن ما درسناه هو التحقيق الذي أنجز أو اللجنة الفرعية التي تشكلت والتي شكرها الرئيس بري باسم كل المجتمعين، اليوم انجزت تقريرا مهنيا من دون ان تتطرق لأي شيء آخر، باستثناء كيف نطبق النظام الداخلي وكيف نطبق القانون بشكل كامل من دون ان يكون هناك أي ضغط من أي جهة، فكان هذا التقرير المهني بعدما درس وهو محدد بأمرين: أولا، إذا كان الموضوع يتعلق بعمل النائب كنائب لرفع الحصانة او لا علاقة وكوزير بنفس الوقت يعني قرار أخذه الوزير وطبعا هذا لا ينطبق عليه هذا الشرط بالتالي في هكذا حالة يعود للقضاء القرار اذا ما كان يريد اكمال تحقيقاته والقانون يأخذ مجراه، عليه ان يستمع للنائب بوشكيان ويمكن بعد الاستماع اليه، القضاء هو الذي يقرر إذا ما كان يريد المضي بالملف ام لا".
وأضاف: "نحن اليوم لا نتّهم ويبقى دائما المتهم بريئا إلى أن يثبت العكس. الآلية واضحة اليوم بالهيئة العامة يطرح هذا الطلب، كذلك ملف وزارة الاتصالات والوزراء الثلاثة المعنيين بالملف الأول هم وزراء الاتصالات الثلاثة: الوزير نقولا صحناوي الوزير بطرس حرب والوزير جمال الجراح، ونحن كنا أبلغناهم منذ سنتين ونصف السنة عن الجلسة بالتالي هناك تبليغ سابق ولهم الحق هم أو وكيل عنهم بالمجيء الاربعاء لطرح وجهة نظرهم أو المدافعة عنها وعما يضم هذا الملف الذي وصل الى المجلس النيابي، ثم بعد الاستماع إليهم تصوت الهيئة العامة بالأكثرية المطلقة أي 65 نائبا، وإذا كنا نريد تأليف لجنة تحقيق برلمانية سيتم التصويت على أعضاء هذه اللجنة".
وأشار الى أنه "في الملف الثاني المتعلق برفع الحصانة، تعتمد الطريقة نفسها، اذ يحق له ان يدافع عن نفسه أو يعرض وجهة نظره".
وقال: "الأربعاء نتخذ قرارا إذا ما كنا سنؤلف لجنة تحقيق برلمانية بالهيئة العامة أو سنشكل لجنة تحقيق برلمانية، عندها يصبح العمل لها ويكون عملها سريا وهذا الموضوع يبقى سريا إلى أن يصل إلى خواتيمه".
وردا على سؤال عن المعلومات التي تتحدث عن سفر النائب بوشكيان، قال بو صعب: "أنا لا اريد ان أعلق على ما يقال في الإعلام، ليس لدينا أي معلومات عن مكانه، ولكن عندما نصل الى الجلسة وطبعا اليوم سيكون هناك تواصل مع الجميع ولا استطيع ان أعلق إذا كان موجودا او لا. نحن اليوم في هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل اتخذنا القرار بعرضه على الهيئة العامة يعني خطوة باتجاه هذا الموضوع، والهيئة العامة يؤول لها القرار برفع الحصانة أو لا وهي ستصوت سريا، لا شي سيبقى مخفيا عن اللبنانيين وفور صدور النتيجة ستعلن".
أخبار لبنان
بري
بو صعب
مجلس النواب
حصانة
جورج بوشكيان
وزارة الإتصالات
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