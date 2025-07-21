الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
26
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحاديث مع ريكاردو كرم
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
26
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اجتماع موسع في السراي لمتابعة مشكلة التلوث المزمن في نهر الليطاني وبحيرة القرعون
أخبار لبنان
2025-07-21 | 11:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
اجتماع موسع في السراي لمتابعة مشكلة التلوث المزمن في نهر الليطاني وبحيرة القرعون
ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي اجتماعا موسعا خُصّص لمتابعة مشكلة التلوث المزمن في نهر الليطاني وبحيرة القرعون، في ظلّ المؤشرات البيئية الخطيرة الناتجة عن الجفاف غير المسبوق وتفاقم مصادر التلوّث الصناعي والزراعي والصرف الصحي، وما يُنذر به الوضع من تداعيات على الصحة العامة وسلامة الموارد الطبيعية.
وشارك في الاجتماع وزراء الصناعة جو عيس الخوري، الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، البيئة تمارا الزين، الزراعة نزار هاني، محافظ البقاع كمال أبو جودة، محافظ بعلبك-الهرمل بشير خضر، رئيس مجلس الإدارة – المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني ساميّ علوية، رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني، ونائبا الرئيس ابراهيم شحرور ويوسف كرم، رؤساء اتحاد بلديات البقاع الأوسط صلاح طالب، السهل محمد المجذوب، البحيرة اسكندر بركة وممثلو عن الوزارات والإدارات والمؤسسات المعنية ومستشارو رئيس مجلس الوزراء.
وشدد الرئيس سلام في كلمة له، على أنّ ما يشهده لبنان من أزمة جفاف حادة وتراجع تدفّقات المياه إلى بحيرة القرعون إلى ما دون 45 مليون متر مكعب - وهو رقم أدنى بكثير من المعدّل السنوي - إضافة إلى تلوّث أكثر من 61 مليون متر مكعب من المياه، وفقًا لتقارير موثوقة، يضعنا أمام تحدٍّ بيئي وإنساني لا يحتمل التسويف أو التراخي".
وأشار الى أن هذا الاجتماع هو للاطلاع من مصلحة مياه نهر الليطاني على آخر تطورات الوضع، ولتوحيد الجهود، ولبحث حلول عملية ومستدامة لمعالجة التلوّث المزمن في نهر الليطاني.
وقال سلام: "كلّكم معني في وضع الحلول موضع التنفيذ لمعالجة التلوّث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، والمخلّفات الصناعية، والتسرّب الزراعي، إضافة إلى اتخاذ الاحتياطات لعدم ظهور بكتيريا الكوليرا كما حدث في العام الماضي في بعض المواقع في الحوض الأعلى، مما قد يشكّل تهديدا خطيرا على الصحة العامة والبيئة".
واشار الى أن المطلوب تعزيز التنسيق بحيث نتوصل الى تطبيق إجراءات فعّالة، منها معالجة مياه الصرف، وتفعيل الرقابة البيئية، وإصلاح البنى التحتية، إلى جانب إشراك المجتمعات المحلية في جهود حماية النهر واستعادة نوعية مياهه، لما فيه مصلحة سكان البقاع والمنطقة الجنوبية على حدّ سواء.
وتمنى الرئيس سلام أن يُفضي الاجتماع الأوّل إلى خارطة طريق تنفيذية تتضمّن: أولاً أولويات التدخّل، ثانياً: تحديد المسؤوليات، ثالثا المدة الزمنيّة للإنجاز. وأشار إلى أنه سيكون لهذا الاجتماع موعد شهري للمتابعة لما له من اهميّة على صحّة الناس والبيئة.
وقد قدم رئيس مجلس إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علويّة، عرضاً مفصلاً تضمن معطيات ميدانية وخرائط بيئية تُظهر واقع التلوّث، ومصادره، وتأثيراته، إضافة إلى أبرز العوائق الإدارية والتقنية التي تعيق تنفيذ المعالجات المطلوبة.
كما تلا العرض مداخلات من الوزراء والجهات المشاركة. وانتهى الاجتماع الى تكليف رئيس مجلس ادارة مصلحة مياه نهر الليطاني تحضير خارطة طريق لخطة علاجيّة سريعة بالتنسيق مع كلّ المعنيين، وعقد اجتماع متابعة شهري.
أخبار لبنان
السراي
نواف سلام
التلوث
نهر الليطاني
بحيرة القرعون
التالي
قاسم يرفع سقفه السياسي بالتفاوض مع براك على طريقته (الشرق الأوسط)
الجيش: توقيف 63 سوريًا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-05-08
سلام من سراي زحلة: بحثنا في موضوع مجرى نهر الليطاني والتلوث فيه نتيجة المصانع والتعديات على ضفافه وهذا الملف مشترك مع وزارات الطاقة والصحة والصناعة والبيئة والزراعة
آخر الأخبار
2025-05-08
سلام من سراي زحلة: بحثنا في موضوع مجرى نهر الليطاني والتلوث فيه نتيجة المصانع والتعديات على ضفافه وهذا الملف مشترك مع وزارات الطاقة والصحة والصناعة والبيئة والزراعة
0
اقتصاد
2025-06-05
في السراي الحكومي... اجتماع موسع مع صندوق النقد الدولي
اقتصاد
2025-06-05
في السراي الحكومي... اجتماع موسع مع صندوق النقد الدولي
0
أخبار لبنان
2025-07-08
إجتماع موسع في وزارة الصحة لوفد تحالف "غافي" العالمي للقاحات...
أخبار لبنان
2025-07-08
إجتماع موسع في وزارة الصحة لوفد تحالف "غافي" العالمي للقاحات...
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-08
إسرائيل توسع عملياتها شمال الليطاني بزنار نار غير مسبوق
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-08
إسرائيل توسع عملياتها شمال الليطاني بزنار نار غير مسبوق
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
13:53
قوى الأمن تعمم صورة مواطنة فُقدت من أحد مساكن الطلاب في طريق الجديدة
أمن وقضاء
13:53
قوى الأمن تعمم صورة مواطنة فُقدت من أحد مساكن الطلاب في طريق الجديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
نقلة نوعية في Google Maps... بعد الاستعانة بالذكاء الإصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
13:44
نقلة نوعية في Google Maps... بعد الاستعانة بالذكاء الإصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
شركة IPT تمنح فرصاً للطلاب اللبنانيين لتطوير حلول روبوتية مجتمعية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
شركة IPT تمنح فرصاً للطلاب اللبنانيين لتطوير حلول روبوتية مجتمعية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
مغارة جعيتا تُعيد فتح أبوابها رسميًا بعد فترة من الإقفال... هكذا تبدو الصورة من هناك
تقارير نشرة الاخبار
13:36
مغارة جعيتا تُعيد فتح أبوابها رسميًا بعد فترة من الإقفال... هكذا تبدو الصورة من هناك
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-04-22
رياح قوية غبار وارتفاع في درجات الحرارة…
حال الطقس
2025-04-22
رياح قوية غبار وارتفاع في درجات الحرارة…
0
فنّ
2025-07-20
"طلو علينا طلو"... عاصي الحلاني يشارك متابعيه لحظة خاصة ومميزة من زفاف سيليو صعب وزين قطامي (فيديو)
فنّ
2025-07-20
"طلو علينا طلو"... عاصي الحلاني يشارك متابعيه لحظة خاصة ومميزة من زفاف سيليو صعب وزين قطامي (فيديو)
0
أخبار دولية
2025-04-03
رئيس الوزراء الفرنسيّ: الرسوم الجمركية كارثة لأوروبا وأيضًا للولايات المتحدة
أخبار دولية
2025-04-03
رئيس الوزراء الفرنسيّ: الرسوم الجمركية كارثة لأوروبا وأيضًا للولايات المتحدة
0
أخبار دولية
2025-05-23
زيلينسكي يؤكد بدء عملية تبادل أسرى واسعة النطاق مع روسيا
أخبار دولية
2025-05-23
زيلينسكي يؤكد بدء عملية تبادل أسرى واسعة النطاق مع روسيا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
نقلة نوعية في Google Maps... بعد الاستعانة بالذكاء الإصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
13:44
نقلة نوعية في Google Maps... بعد الاستعانة بالذكاء الإصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
شركة IPT تمنح فرصاً للطلاب اللبنانيين لتطوير حلول روبوتية مجتمعية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
شركة IPT تمنح فرصاً للطلاب اللبنانيين لتطوير حلول روبوتية مجتمعية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
مغارة جعيتا تُعيد فتح أبوابها رسميًا بعد فترة من الإقفال... هكذا تبدو الصورة من هناك
تقارير نشرة الاخبار
13:36
مغارة جعيتا تُعيد فتح أبوابها رسميًا بعد فترة من الإقفال... هكذا تبدو الصورة من هناك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الكلاب الشاردة آمنة بعد اليوم... والعين على البلديات!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الكلاب الشاردة آمنة بعد اليوم... والعين على البلديات!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
التحضيرات الأخيرة لمنتخب لبنان في كرة السلة انطلقت تمهيدا لكأس أمم آسيا في السعودية
تقارير نشرة الاخبار
13:31
التحضيرات الأخيرة لمنتخب لبنان في كرة السلة انطلقت تمهيدا لكأس أمم آسيا في السعودية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
طلب رفع الحصانة عن بوشيكيان وامكانية منعه من السفر... زياد بارود يوضح المعطى القانوني
تقارير نشرة الاخبار
13:31
طلب رفع الحصانة عن بوشيكيان وامكانية منعه من السفر... زياد بارود يوضح المعطى القانوني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
أرباح الريجي في ذروتها رغم الحرب وما خلفته من أضرار وخسائر
تقارير نشرة الاخبار
13:26
أرباح الريجي في ذروتها رغم الحرب وما خلفته من أضرار وخسائر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
جثث في الطرقات... وقوافل العشائر تغادر السويداء
تقارير نشرة الاخبار
13:18
جثث في الطرقات... وقوافل العشائر تغادر السويداء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
إسرائيل تعزز حضورها على الحدود مع سوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:17
إسرائيل تعزز حضورها على الحدود مع سوريا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:03
كرامي تُحدّد موعد بدء العام الدراسي 2025-2026 في المدارس والثانويات الرسمية وتُصدر التعليمات التنظيمية
أخبار لبنان
08:03
كرامي تُحدّد موعد بدء العام الدراسي 2025-2026 في المدارس والثانويات الرسمية وتُصدر التعليمات التنظيمية
2
أمن وقضاء
12:44
عملية دهم للجيش في عمشيت إثر إشكال تخلله إطلاق نار... وهذا ما حصل
أمن وقضاء
12:44
عملية دهم للجيش في عمشيت إثر إشكال تخلله إطلاق نار... وهذا ما حصل
3
تقارير نشرة الاخبار
02:38
زيارة براك الثالثة... هذه تفاصيلها
تقارير نشرة الاخبار
02:38
زيارة براك الثالثة... هذه تفاصيلها
4
أمن وقضاء
13:53
قوى الأمن تعمم صورة مواطنة فُقدت من أحد مساكن الطلاب في طريق الجديدة
أمن وقضاء
13:53
قوى الأمن تعمم صورة مواطنة فُقدت من أحد مساكن الطلاب في طريق الجديدة
5
خبر عاجل
11:13
بوشكيان: قرار ملاحقتي ورفع الحصانة صدر بعد مغادرتي لبنان بأيام ما يُسقط كليا رواية التهرب من المساءلة
خبر عاجل
11:13
بوشكيان: قرار ملاحقتي ورفع الحصانة صدر بعد مغادرتي لبنان بأيام ما يُسقط كليا رواية التهرب من المساءلة
6
أخبار لبنان
12:11
جنبلاط استقبل توم براك... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
12:11
جنبلاط استقبل توم براك... وهذا ما جرى بحثه
7
أمن وقضاء
09:27
الجيش: توقيف 7 مواطنين لإطلاقهم النار وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية
أمن وقضاء
09:27
الجيش: توقيف 7 مواطنين لإطلاقهم النار وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية
8
فنّ
02:42
"فخورة بما قدمت واكتفيت إلى هنا"... ممثلة سورية شهيرة تعلن اعتزالها!
فنّ
02:42
"فخورة بما قدمت واكتفيت إلى هنا"... ممثلة سورية شهيرة تعلن اعتزالها!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More