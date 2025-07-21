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الراعي استقبل سفير تونس وترأس القسم الثاني من الاجتماع الدوري للجنة متابعة القمة الروحية

أخبار لبنان
2025-07-21 | 12:05
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الراعي استقبل سفير تونس وترأس القسم الثاني من الاجتماع الدوري للجنة متابعة القمة الروحية
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الراعي استقبل سفير تونس وترأس القسم الثاني من الاجتماع الدوري للجنة متابعة القمة الروحية

إستقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي سفير تونس لدى لبنان بوراوي الامام وعقيلته سفيرة تونس لدى تشيكيا وعرض معهما للاوضاع العامة في لبنان وخطورة التحولات التي تحصل في المنطقة وضرورة وحدة الصف بين مكونات الشعب اللبناني كافة.
 
وبعد اللقاء، قال السفير بوراوي: "تبادلنا الآراء حول الأوضاع ولمست من الراعي ارادة ورغبة كبيرة بأن يكون هذا الصرح دائما جامعا لجميع اللبنانيين خصوصا اننا اليوم أمام تحديات كبيرة جدا في المنطقة واتمنى على اللبنانيين أن يعو خطورة التحولات الحاصلة في المنطقة وضرورة وحدة الصف ورفع راية لبنان عاليا قبل كل شيء، لأن لبنان بحاجة الى جميع أبنائه من كل الطوائف ولكل قواه الحية ليتمكن من مواجهة التحديات".

وأضاف: "أجدد اليوم وأنا اغادر، أن لبنان غني بشعبه وحضارته وتاريخه وبموارده وهو بحاجة الى وحدة صف ابنائه ليتصدوا للتحديات وليعيشوا في سلام واستقرار".

اجتماع لجنة متابعة القمة الروحية

وكان البطريرك الراعي ترأس القسم الثاني، من الاجتماع الدوري للجنة متابعة القمة الروحية التي عقدت اجتماعها الدوري في الصرح البطريركي في الديمان واطلع على مسار عملها، مقدرا جهودها وسعيها.

وبنتيجة الاجتماع، أجرى البطريرك الراعي اتصالات هاتفية بكل من: مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وبنائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب وبشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى وتداول معهم في تطورات الاوضاع الراهنة. واتفقوا على عقد قمة روحية موسعة على ان تتولى لجنة المتابعة الاعداد لهذه القمة.

أخبار لبنان

الراعي

القمة الروحية

سفير تونس

بوراوي الامام

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