جنبلاط استقبل توم براك... وهذا ما جرى بحثه

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب توم براك والسفيرة الأميركية ليزا جونسون، في حضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط والنائبين مروان حمادة ووائل أبو فاعور.



وخلال اللقاء، تم البحث في آخر المستجدات والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة.