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بري دعا إلى جلسة عامة للاستماع إلى حرب وصحناوي والجراح ودرس طلب رفع الحصانة عن بوشكيان
أخبار لبنان
2025-07-21 | 13:08
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بري دعا إلى جلسة عامة للاستماع إلى حرب وصحناوي والجراح ودرس طلب رفع الحصانة عن بوشكيان
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة، الحادية عشرة من قبل ظهر بعد غد الأربعاء للاستماع إلى الوزراء السابقين للإتصالات السلكية واللاسلكية بطرس حرب، نقولا صحناوي، وجمال الجراح، ودرس طلب رفع الحصانة عن النائب والوزير السابق جورج بوشكيان.
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