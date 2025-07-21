حرب أكد استعداده الكامل للمثول أمام الهيئة العامة لمجلس النواب: نثق بالقضاء وبالمؤسسات الدستورية

شكر النائب السابق بطرس حرب لـ"رئيس مجلس النواب نبيه بري ومكتب المجلس استجابتهما لمطلبه بتسريع تحديد جلسة للنظر في طلب الاتهام الموجّه إليه وعدد من الوزراء".



وأكد حرب في بيان، "استعداده الكامل للمثول أمام الهيئة العامة لمجلس النواب، لتقديم مرافعته ودحض كل ما نسب إليه من أفعال مخالفة للقانون"، مشددا على "ثقته بالقضاء وبالمؤسسات الدستورية، وتمسكه بمبدأ الشفافية والمحاسبة".