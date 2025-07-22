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جنبلاط استقبل أرسلان... وهذا ما جرى بحثه

أخبار لبنان
2025-07-22 | 01:55
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جنبلاط استقبل أرسلان... وهذا ما جرى بحثه
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جنبلاط استقبل أرسلان... وهذا ما جرى بحثه

استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط في كليمنصو، مساء الإثنين، رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان، يرافقه نجله مجيد أرسلان، بحضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، النائب وائل أبو فاعور، الشيخ وجدي أبو حمزة، والقيادي في "التقدمي" خضر الغضبان.

وخلال اللقاء، جرى البحث في آخر التطورات في لبنان والمنطقة، ولاسيما الأوضاع في محافظة السويداء وسبل حماية الاستقرار الداخلي في لبنان.
 
 

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