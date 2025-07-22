ظافر ناصر: نشدد على تثبيت وقف اطلاق النار في السويداء... والجميع فهم أهمية ما قام به جنبلاط





وقال ناصر في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "الامور لم تنتهِ بعد ولذلك نشدد على تثبيت وقف اطلاق النار والاسرائيلي لا مصلحة له في استقرار الاوضاع".



وأشار الى أن التجارب أثبتت أن اسرائيل تستخدم المجموعات ولا تحميها، معتبراً أن القصف الاسرائيلي في سوريا له أبعاد استراتيجية وأنه رسائل لدول اقليمية لها نفوذ داخل دمشق.



ولفت ناصر الى أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط كان يحرص دائما على أن تكون العلاقة مع البيت الإرسلاني "علاقة سليمة"، مشيرا الى أن هذا جزء من حرصه على تماسك الصف الداخلي خصوصا في الأزمات.



ظافر ناصر للـLBCI: وليد جنبلاط كان يحرص دائما على أن تكون العلاقة مع البيت الإرسلاني "علاقة سليمة"#LBCINews pic.twitter.com/7nzbwJuyYr — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) July 22, 2025 وقال: "الجميع فهم تمامًا أهمية ما قام به وليد جنبلاط كي لا تنتقل الاحداث الى لبنان". اعتبر أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر أن ما حصل في السويداء مستنكر ومدان وأن هناك مسؤوليات بالمعالجة وعدم الانخراط بأي مشروع يسلخ السويداء عن سوريتها.وقال ناصر في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "الامور لم تنتهِ بعد ولذلك نشدد على تثبيت وقف اطلاق النار والاسرائيلي لا مصلحة له في استقرار الاوضاع".وأشار الى أن التجارب أثبتت أن اسرائيل تستخدم المجموعات ولا تحميها، معتبراً أن القصف الاسرائيلي في سوريا له أبعاد استراتيجية وأنه رسائل لدول اقليمية لها نفوذ داخل دمشق.ولفت ناصر الى أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط كان يحرص دائما على أن تكون العلاقة مع البيت الإرسلاني "علاقة سليمة"، مشيرا الى أن هذا جزء من حرصه على تماسك الصف الداخلي خصوصا في الأزمات.وقال: "الجميع فهم تمامًا أهمية ما قام به وليد جنبلاط كي لا تنتقل الاحداث الى لبنان".

وفي ما خص موضوع قانون الانتخابات النيابية، قال ناصر: "نحن مع تصويت المغتربين للـ128 نائبا وليس لـ6 مقاعد في الخارج".

وفي ما يلي ما قاله ناصر حول لقاء جنبلاط والمبعوث الأميركي توم براك.