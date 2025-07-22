ظافر ناصر: نشدد على تثبيت وقف اطلاق النار في السويداء... والجميع فهم أهمية ما قام به جنبلاط

ظافر ناصر للـLBCI: وليد جنبلاط كان يحرص دائما على أن تكون العلاقة مع البيت الإرسلاني "علاقة سليمة"#LBCINews pic.twitter.com/7nzbwJuyYr
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) July 22, 2025
ظافر ناصر للـLBCI: وليد جنبلاط كان يحرص دائما على أن تكون العلاقة مع البيت الإرسلاني "علاقة سليمة"#LBCINews pic.twitter.com/7nzbwJuyYr
هذا ما قاله ظافر ناصر للـLBCI عن لقاء جنبلاط وتوم براك#LBCINews pic.twitter.com/vlHHcLXpLr
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) July 22, 2025
هذا ما قاله ظافر ناصر للـLBCI عن لقاء جنبلاط وتوم براك#LBCINews pic.twitter.com/vlHHcLXpLr