تدابير سير الأربعاء تزامنًا مع انعقاد جلسة مجلس النواب

تُعقَد جلسة تشريعية عامّة في مجلس النّواب يوم غدٍ الأربعاء السّاعة 11:00.



لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كلّيّاً طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتباراً من السّاعة 7:00 صباحاً من التاريخ المذكور وحتى الانتهاء.



ويُرجى من المواطنين أخذ العلم والتّقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام.