الرئيس عون: المرحلة دقيقة وتتطلب مواقف جامعة تصون وحدة لبنان

شدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على أن المرحلة الراهنة "دقيقة وحساسة وتتطلب وعيا وطنيا ومواقف جامعة تصون وحدة لبنان ارضا وشعبا وتحمي سيادته واستقلاله".وأكد أن "الاتصالات مستمرة لمعالجة تداعيات ما يجري في عدد من دول المنطقة لتفادي تأثيرها على لبنان، مجددا التنويه بمواقف القيادات اللبنانية السياسية والروحية حيال ما حصل في سوريا مؤخرا من أحداث مؤسفة.كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله رئيس الطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان القس جوزف قصاب يرافقه القاضي فوزي داغر والمحامي شارل غفري. وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة في البلاد، حيث أكد القس قصاب "أهمية المواقف التي يتخذها الرئيس عون وادارته الحكيمة لشؤون البلاد، ولا سيما في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان والمنطقة".وتطرق البحث ايضا الى أوضاع الطائفة وحاجاتها والوضع في سوريا.الى ذلك، استقبل الرئيس عون وفدا من تكتل "لبنان القوي"، ضم النائبين ندى البستاني وجورج عطا الله والنائب السابق ادغار معلوف، وعرض معهم للأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأخيرة.والتقى الرئيس عون المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن ادغار لاوندوس وعرض معه للمهام التي تقوم بها امن الدولة، ولا سيما في مجال مكافحة الفساد.واستقبل الرئيس عون وفدا من الرؤساء السابقين للأركان العامة في الجيش اللبناني ضم، اللواء رمزي أبو حمزة، اللواء شوقي المصري، اللواء وليد سلمان واللواء أمين العرم، الذين قدموا التهنئة لرئيس الجمهورية، وعرضوا معه للأوضاع العامة ومسائل تهم العسكريين المتقاعدين.