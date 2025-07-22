الرئيس عون غادر الى البحرين

غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى البحرين، وذلك في زيارة رسمية تستمر يومين تلبية لدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ويرافقه في زيارته وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي.



ومن المقرر أن يبحث الرئيس عون مع ملك البحرين والمسؤولين في المملكة تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها على مختلف الاصعدة.