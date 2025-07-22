لجنة الشؤون الخارجية اجتمعت مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين اجتماعا مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، برئاسة النائب فادي علامة وحضور أعضاء اللجنة.



وقال النائب علامة بعد الاجتماع: "الهدف من اللقاء أن نستوضح بعض النقاط التي نعتبرها أساسية في الظروف التي نعيشها ومن بينها موضوع جنوب لبنان والأمور التي لها علاقة بدور "اليونيفيل". وفي الوقت نفسه، كان هناك أسئلة حول التجديد لقوة "اليونيفيل". وأشار إلى أن الدولة اللبنانية قدمت في وقت سابق طلب إعادة التجديد لـ"اليونيفيل".



أضاف: "النقطة الثانية التي تطرقنا اليها هو موضوع ما يحصل على حدودنا الشرقية والشمالية وما يحصل في سوريا وكيف سيؤثر على لبنان، إضافة إلى النازحين من داخل سوريا إلى لبنان وكيف يمكن ان تساعد الامم المتحدة في هذا الاطار والنقطة الثالثة لها علاقة بالمساعدات الانسانية ومساعدات إعادة الإعمار. وكان هناك امر واضح ان لبنان من الممكن ألا يحصل على مساعدات إعادة الإعمار قبل الانتهاء من مسألة القرار 1701 وآلية تنفيذه، إضافة إلى الإصلاحات حيث كان تركيز من قبلها حول موضوع القوانين الاصلاحية".



وتابع: "كما تطرقنا إلى ما يحصل في الإقليم وكان لدينا أسئلة حول دور الأمم المتحدة. وفي الخلاصة، كان هناك إهتمام وتمن، ان ينجز لبنان رسم سياسة الأمن القومي وأن يستعد لتقوية جيشه، لأن هذا أمر أساسي ليبنى لبنان بطريقة جامعة وان ننجز ما هو مطلوب منا قبل أي تطورات".