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إرجاء جلسة فرعية اللجان المكلفة درس إقتراحات القوانين الإنتخابية المقررة غدًا إلى موعد لاحق
أخبار لبنان
2025-07-22 | 07:09
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إرجاء جلسة فرعية اللجان المكلفة درس إقتراحات القوانين الإنتخابية المقررة غدًا إلى موعد لاحق
أعلنت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراحات القوانين الإنتخابية انه "بسبب تزامن إنعقاد جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب مع موعد انعقاد جلستها المقرر عقدها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 23/7/2025، أرجأت اللجنة جلستها الى موعد يحدد لاحقًا".
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