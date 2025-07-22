توم براك من عين التينة: نعمل للوصول الى الإستقرار وعليكم أن تتحلوا بالأمل

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى تركيا الموفد الخاص إلى لبنان وسوريا توم براك والوفد المرافق، في حضور السفيرة لدى لبنان ليزا جونسون والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان.



وتناول اللقاء الذي إستمر لأكثر من ساعة وربع الساعة، تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية.



وأكتفى براك بعد اللقاء بالقول: "اللقاء مع رئيس المجلس كان ممتازاً ونعمل قدما للوصول الى الإستقرار وعليكم أن تتحلوا بالأمل".

وعلمت الـLBCI أن اللقاء بين بري وبراك كان ايجابيا للغاية ويمكن القول إنه أزال الجو التشاؤمي الذي كان سائدا في الفترة الأخيرة.