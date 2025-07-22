مدينة عاليه تقفل مؤسساتها حدادا على ارواح ضحايا السويداء

يصمد اتفاق وقف النار في السويداء السورية، من دون أن ينعكس ذلك، تحسنا في الأجواء العامة للمحافظة التي ما زالت رائحة الموت تنتشر في أرجائها كافة.وفيما تستمر المساعي اللبنانية لضمان عدم انعكاس ما جرى في السويداء على الساحة اللبنانية، أقفلت مدينة عاليه اليوم كل مؤسساتها الخاصة والرسمية ومحالها التجارية حدادا على أرواح الضحايا الذين سقطوا في المواجهات الأخيرة.كذلك أقيمت في قاعة آل رضوان في المدينة، صلاة الغائب عن أرواح الضحايا.