الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
35
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
35
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سلام بحث مع مستشار فرنسي في قانونَي إعادة هيكلة المصارف والفجوة المالية
أخبار لبنان
2025-07-22 | 07:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
سلام بحث مع مستشار فرنسي في قانونَي إعادة هيكلة المصارف والفجوة المالية
بحث رئيس مجلس الوزراء نواف سلام قبل ظهر اليوم في السرايا، مع المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية الى لبنان جاك دو لا جوجي في مستجدات قانون إعادة هيكلة المصارف والتعديلات المطروحة عليه في مجلس النواب، إضافةً إلى مناقشة الجدول الزمني المتوقع لإقراره.
كما تناول الاجتماع التقدّم المحرز في إعداد قانون الفجوة المالية، في إطار السعي إلى إرساء أسس التعافي المالي والاقتصادي في لبنان.
واطلع الرئيس سلام على التفاصيل المتعلقة بمشروع اقامة المتحف الأثري لمدينة بيروت، الذي سيشاد في ساحة الشهداء بوسط العاصمة.
أخبار لبنان
مستشار
فرنسي
قانونَي
إعادة
هيكلة
المصارف
والفجوة
المالية
التالي
لقاء في الديمان جمع 4 بطاركة وحضره السفير البابوي محوره التطورات في المنطقة
ريفي زار شيخ العقل وأكد التمسك بالقيم الوطنية ورفض الفتنة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-05-12
النائب عماد الحوت للـLBCI: الأولوية الرئيسية هي استعادة الثقة لجلب الاستثمارات الخارجية وذلك بممارسة الإصلاحات وإعادة هيكلة المصارف ودراسة الفجوة المالية وتحديدها
آخر الأخبار
2025-05-12
النائب عماد الحوت للـLBCI: الأولوية الرئيسية هي استعادة الثقة لجلب الاستثمارات الخارجية وذلك بممارسة الإصلاحات وإعادة هيكلة المصارف ودراسة الفجوة المالية وتحديدها
0
آخر الأخبار
2025-07-04
الوزير الاسبق نقولا نحاس لـ جدل: يجب إقرار قانون هيكلة المصارف أولاً ومن ثم إقرار قانون الفجوة المالية
آخر الأخبار
2025-07-04
الوزير الاسبق نقولا نحاس لـ جدل: يجب إقرار قانون هيكلة المصارف أولاً ومن ثم إقرار قانون الفجوة المالية
0
اقتصاد
2025-07-18
ياسين جابر لـ"جدل": جلسة نيابية في 30 تموز لإصدار قانون إعادة هيكلة المصارف
اقتصاد
2025-07-18
ياسين جابر لـ"جدل": جلسة نيابية في 30 تموز لإصدار قانون إعادة هيكلة المصارف
0
خبر عاجل
2025-04-30
مصرف لبنان: سنقترح المسودة الأولى لخطة إعادة هيكلة المصارف
خبر عاجل
2025-04-30
مصرف لبنان: سنقترح المسودة الأولى لخطة إعادة هيكلة المصارف
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:30
توم براك زار عين التينة... إليكم تفاصيل اللقاء مع بري
أخبار لبنان
08:30
توم براك زار عين التينة... إليكم تفاصيل اللقاء مع بري
0
أمن وقضاء
08:23
مياه لبنان الشمالي: إزالة التعديات عن نبع مار سركيس - إهدن بدأت
أمن وقضاء
08:23
مياه لبنان الشمالي: إزالة التعديات عن نبع مار سركيس - إهدن بدأت
0
أمن وقضاء
08:19
بلدية طرابلس تبدأ أعمال ترميم مبناها برعاية وزير الأشغال
أمن وقضاء
08:19
بلدية طرابلس تبدأ أعمال ترميم مبناها برعاية وزير الأشغال
0
أخبار لبنان
08:12
سلامة إستقبل وفد أهالي ضحايا المرفأ وحملة "الشاهد الصامت": متابعة مستمرة لجعل الإهراءات معلمًا تذكاريًا
أخبار لبنان
08:12
سلامة إستقبل وفد أهالي ضحايا المرفأ وحملة "الشاهد الصامت": متابعة مستمرة لجعل الإهراءات معلمًا تذكاريًا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:24
لجنة التحقيق في أحداث الساحل بسوريا: فلول النظام حاولوا السيطرة على مناطق في الساحل بهدف إقامة دويلة
آخر الأخبار
07:24
لجنة التحقيق في أحداث الساحل بسوريا: فلول النظام حاولوا السيطرة على مناطق في الساحل بهدف إقامة دويلة
0
أخبار لبنان
06:58
جعجع: إن مركز القرار التتفيذي في الدستور هو في الحكومة ولا شيء اسمه الرؤساء الثلاثة
أخبار لبنان
06:58
جعجع: إن مركز القرار التتفيذي في الدستور هو في الحكومة ولا شيء اسمه الرؤساء الثلاثة
0
موضة وجمال
2025-07-18
نجمات الصف الأول يتألّقن في زفاف سيليو صعب... وإطلالات تخطف الأنفاس (صور)
موضة وجمال
2025-07-18
نجمات الصف الأول يتألّقن في زفاف سيليو صعب... وإطلالات تخطف الأنفاس (صور)
0
أمن وقضاء
2025-06-09
فرع مكافحة المخدرات في حلب ألقى القبض على شخصين يحملان الجنسية اللبنانية
أمن وقضاء
2025-06-09
فرع مكافحة المخدرات في حلب ألقى القبض على شخصين يحملان الجنسية اللبنانية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:30
توم براك زار عين التينة... إليكم تفاصيل اللقاء مع بري
أخبار لبنان
08:30
توم براك زار عين التينة... إليكم تفاصيل اللقاء مع بري
0
أخبار لبنان
07:15
مدينة عاليه تقفل مؤسساتها حدادا على ارواح ضحايا السويداء
أخبار لبنان
07:15
مدينة عاليه تقفل مؤسساتها حدادا على ارواح ضحايا السويداء
0
أخبار دولية
07:12
أردوغان: ما تقوم به إسرائيل في غزة يتخطى ما قام به النازيون
أخبار دولية
07:12
أردوغان: ما تقوم به إسرائيل في غزة يتخطى ما قام به النازيون
0
أخبار لبنان
07:10
توم براك من عين التينة: نعمل للوصول الى الإستقرار وعليكم أن تتحلوا بالأمل
أخبار لبنان
07:10
توم براك من عين التينة: نعمل للوصول الى الإستقرار وعليكم أن تتحلوا بالأمل
0
أخبار دولية
06:10
إيران: إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ستزيد الملف النووي تعقيدا
أخبار دولية
06:10
إيران: إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ستزيد الملف النووي تعقيدا
0
خبر عاجل
04:10
توم براك ردا على سؤال للـLBCI حول ماذا سيحصل اذا تخلت الولايات المتحدة عن لبنان: الولايات المتحدة لن تتخلّى أبدا عن لبنان
خبر عاجل
04:10
توم براك ردا على سؤال للـLBCI حول ماذا سيحصل اذا تخلت الولايات المتحدة عن لبنان: الولايات المتحدة لن تتخلّى أبدا عن لبنان
0
أخبار دولية
00:25
البيت الأبيض: ترامب "فوجئ" بالغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا
أخبار دولية
00:25
البيت الأبيض: ترامب "فوجئ" بالغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا
0
أخبار لبنان
15:04
توم براك: ليس للولايات المتحدة أي مطالب... ولم أجر أي حوار مع "حزب الله"
أخبار لبنان
15:04
توم براك: ليس للولايات المتحدة أي مطالب... ولم أجر أي حوار مع "حزب الله"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
نقلة نوعية في Google Maps... بعد الاستعانة بالذكاء الإصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
13:44
نقلة نوعية في Google Maps... بعد الاستعانة بالذكاء الإصطناعي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
13:53
قوى الأمن تعمم صورة مواطنة فُقدت من أحد مساكن الطلاب في طريق الجديدة
أمن وقضاء
13:53
قوى الأمن تعمم صورة مواطنة فُقدت من أحد مساكن الطلاب في طريق الجديدة
2
أمن وقضاء
12:44
عملية دهم للجيش في عمشيت إثر إشكال تخلله إطلاق نار... وهذا ما حصل
أمن وقضاء
12:44
عملية دهم للجيش في عمشيت إثر إشكال تخلله إطلاق نار... وهذا ما حصل
3
اقتصاد
02:20
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:20
ارتفاع في أسعار المحروقات...
4
خبر عاجل
11:13
بوشكيان: قرار ملاحقتي ورفع الحصانة صدر بعد مغادرتي لبنان بأيام ما يُسقط كليا رواية التهرب من المساءلة
خبر عاجل
11:13
بوشكيان: قرار ملاحقتي ورفع الحصانة صدر بعد مغادرتي لبنان بأيام ما يُسقط كليا رواية التهرب من المساءلة
5
أخبار لبنان
12:11
جنبلاط استقبل توم براك... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
12:11
جنبلاط استقبل توم براك... وهذا ما جرى بحثه
6
موضة وجمال
06:46
على أنغام أغنية "جن جنوني"... الأجواء الراقصة والمميزة ترافق سيليو وزين صعب في شهر العسل (فيديو)
موضة وجمال
06:46
على أنغام أغنية "جن جنوني"... الأجواء الراقصة والمميزة ترافق سيليو وزين صعب في شهر العسل (فيديو)
7
حال الطقس
02:46
درجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:46
درجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية... إليكم تفاصيل الطقس
8
أمن وقضاء
09:27
الجيش: توقيف 7 مواطنين لإطلاقهم النار وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية
أمن وقضاء
09:27
الجيش: توقيف 7 مواطنين لإطلاقهم النار وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More