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لقاء في الديمان جمع 4 بطاركة وحضره السفير البابوي محوره التطورات في المنطقة
أخبار لبنان
2025-07-22 | 07:36
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لقاء في الديمان جمع 4 بطاركة وحضره السفير البابوي محوره التطورات في المنطقة
عقد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، بطريرك السريان الكاثوليك يوسف الثالث يونان وبطريرك الأرمن الكاثوليك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان اجتماعًا في المقر البطريركي في الديمان، في حضور السفير البابوي في لبنان باولو بورجيا تداولوا خلاله في أمور كنسية وتداعيات التطورات الأخيرة في المنطقة.
وكان الراعي إستقبل صباحًا وفد رعية زغرتا - اهدن برئاسة النائب البطريركي العام على ابرشية زغرتا إهدن وجبة بشري المطران جوزيف النفاع ومشاركة المونسنيور اسطفان فرنجية وحشد من الكهنة والاكليركيين ومسؤولي المجالس الرعوية والاخويات واعضاء من مؤسستي البطريرك الدويهي وخادم الله يوسف بك كرم.
وشكر المطران نفاع بداية البطريرك الراعي على "دعمه الأبوي ومباركته طلب دعوى خادم الله يوسف بك كرم"، مشيرًا الى ان "الزيارة تقليد سنوي لأخذ بركة غبطته ولإطلاعه على الانشطة التي تقوم بها مجالس الرعية، طالبًا البركة ايضًا للاكليركيين الذي يتهيأون لخدمة مذابح كنائس زغرتا واهدن".
بدوره، عرض المونسنيور فرنجية الاستعدادات التي يقوم بها كهنة الرعية من أجل إحياء ذكرى مرور سنة على تطويب البطريرك الدويهي في الأول من اب المقبل والذي سيصبح عيدًا سنويًا، آملًا ان "يشارك غبطته في المناسبة ويترأس القداس الاحتفالي الذي سيقام في كنيسة مار جرجس".
ورحب البطريرك الراعي بالوفد، وأثنى على الانشطة التي تقيمها مؤسسة البطريرك الدويهي ومؤسسة خادم الله يوسف بك كرم وعلى الايمان المتجذر في الرعية التي اعطت البطاركة القديسين ورؤساء جمهورية وشخصيات وطنية، لافتًا إلى أن "مشاركة هذا العدد الكبير من الكهنة والأكليركيين دليل على محافظتكم على تاريخكم الزاخر بالإيمان".
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