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سليمان زار وزير الداخلية وبحثا في ملفات إنمائية وبلدية وأكد أهمية إنجاز المعابر الرسمية في عكار

أخبار لبنان
2025-07-22 | 08:08
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سليمان زار وزير الداخلية وبحثا في ملفات إنمائية وبلدية وأكد أهمية إنجاز المعابر الرسمية في عكار
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سليمان زار وزير الداخلية وبحثا في ملفات إنمائية وبلدية وأكد أهمية إنجاز المعابر الرسمية في عكار

زار النائب محمد سليمان وزير الداخلية والبلديات القاضي أحمد الحجار في مكتبه بالوزارة، على رأس وفد ضم رؤساء اتحادات بلديات سهل عكار، ووادي خالد، وجبل أكروم، وفق ما افاد مكتبه الاعلامي.

وخلال اللقاء، عرض الوفد مجموعة من الملفات الإنمائية والخدماتية، إضافةً إلى قضايا بلدية تهم مناطقهم، مؤكدين "ضرورة دعم البلديات وتعزيز دورها في ظل الظروف الراهنة".

كما تطرق الوفد إلى مشكلة المعابر الرسمية في المناطق الحدودية، مشددين على" أهمية الإسراع في إنجازها لما تشكله من حاجة اقتصادية ملحة وشريان حيوي لتنشيط الحركة التجارية والتنموية في المنطقة".

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